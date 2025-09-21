Ο Αλπερέν Σενγκούν κράτησε τον λόγο του και χάρισε στον Ερτσάν Οσμάνι ένα πολυτελές ρολόι Rolex, τηρώντας την υπόσχεση που είχε δώσει.

Ο λόγος ήταν η καθοριστική συμβολή του συμπαίκτη του, ο οποίος κατάφερε να περιορίσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε λιγότερους από 20 πόντους στον ημιτελικό του Eurobasket ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα.

Ο Οσμάνι όχι μόνο «έσβησε» τον Greek Freak, αφήνοντάς τον στους μόλις 12 πόντους, αλλά είχε και εκπληκτική απόδοση στην επίθεση, σημειώνοντας έξι τρίποντα, παίζοντας ρόλο-κλειδί στη νίκη που έδωσε την πρόκριση της Τουρκίας στον τελικό.

Ο Σενγκούν, θέλοντας να τιμήσει αυτή την εμφάνιση, μοιράστηκε στο Instagram τη στιγμή που παραδίδει το ρολόι στον συμπαίκτη του, ανεβάζοντας σχετική φωτογραφία με τον Οσμάνι και το δώρο.