Με γκολ των Λάμπρου και Φορτούνα ο Βόλος επικράτησε του Αστέρα Τρίπολης με 2-1, πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα και βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οι γηπεδούχοι ήταν πιο δραστήριοι, είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις για να φτάσουν στο γκολ και τελικά το πέτυχαν στο 35ο λεπτό, όταν έπειτα από ωραία ομαδική συνεργασία η μπάλα πήγε στον Λάμπρου, ο οποίος με σουτ εκτός περιοχής, το οποίο κόντραρε και στον Σίπτσιτς, έκανε το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσουν στο 40′ αλλά ο Σιαμπάνης έκανε μεγάλη επέμβαση στο σουτ του Καλτσά στην κίνηση μετά το γύρισμα του Φερνάντεθ, με αποτέλεσμα να παραμείνει το 1-0.

Το παιχνίδι είχε καλύτερο ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο και κάποιες καλές φάσεις εκατέρωθεν, με τον Βόλο να αγκαλιάζει τη νίκη στο 72′ με το 2-0 από τον Φορτούνα, ο οποίος σκόραρε από κοντά μετά την απόκρουση του Παπαδόπουλου στην κεφαλιά του Κάργα.

Ο Αστέρας ξαναμπήκε στο παιχνίδι στο 81′ καθώς μείωσε σε 2-1 με το πέναλτι που κέρδισε ο Μακέντα από τον Κάργα και εκτέλεσε ο ίδιος, οι Θεσσαλοί όμως άντεξαν στην πίεση που τους ασκήθηκε στο τέλος και πήραν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη.

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Μαρτίνες (77΄ Ασεχνούν), Κόμπα, Λάμπρου (90΄ Μύγας), Τζόκα (90΄ Μπουζούκης), Χουάνπι, Χάμουλιτς.

Αστέρας Τρίπολης (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σίλα (76΄ Πομόνης), Φερνάντες, Γκονζάλες, Μουνιόθ, Καλτσάς (76΄ Χαραλάμπογλου), Μεντιέτα ((14΄ Μπαρτόλο), Κετού (64΄ Εμμανουηλίδης), Μακέντα.