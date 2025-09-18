Λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκού λόγω του κακού ξεκινήματος στο πρωτάθλημα, ο Ρουί Βιτόρια, όπως αναφέρουν στην Πορτογαλία, αποτελεί στόχο της Αλ Αχλί.

Η ήττα από την Κηφισιά, μετά την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό, έφερε και το τέλος του 55χρονου προπονητή από τους «πράσινους», οι οποίοι αναζητούν τον αντικαταστάτη του έχοντας συμφωνήσει με τον Χρήστο Κόντη για να αναλάβει προσωρινά την ομάδα.

Σύντομα, πάντως, ο Βιτόρια ενδέχεται να είναι ξανά στους πάγκους καθώς στην Πορτογαλία υποστηρίζουν πως υπάρχει ενδιαφέρον από την Αλ Αχλί, η διοίκηση της οποίας δεν κατάφερε να πείσει τον Φερνάντο Σάντος να αναλάβει την ομάδα.

Έτσι, έχει στραφεί στον Βιτόρια, ο οποίος ξέρει πολύ καλά το ποδόσφαιρο της Αιγύπτου έχοντας δουλέψει από το 2022 ως το 2024 στην εθνική ομάδα της χώρας με απολογισμό 12 νίκες, 5 ισοπαλίες και μία ήττα σε 18 αγώνες.