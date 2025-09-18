Ο Μπγιορν Μποργκ αποκάλυψε μέσω της νέας αυτοβιογραφίας του ότι έχει διαγνωσθεί με καρκίνο και τονίζει πως παλεύει καθημερινά σαν να είναι τελικός στο Wimbledon, όπου πάντα νικούσε.

Το πρόβλημα υγείας του Σουηδού θρύλου του τένις έχει συγκινήσει τους ανθρώπους του αθλητισμού καθώς ήταν εξαιρετικός αθλητής και ακόμη καλύτερος άνθρωπος, όπως λένε όσοι τον γνωρίζουν προσωπικά.

Ο Μποργκ, κάτοχος 11 τίτλων Grand Slam, έχοντας θριαμβεύσει έξι φορές στο Roland Garros και πέντε -και μάλιστα συνεχόμενες- στο Wimbledon, τόνισε σε συνέντευξή του στο BBC πως η διάγνωση έγινε το 2023, λέγοντας: «Ο γιατρός μου είπε ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό, πως υπάρχουν «κοιμισμένα» καρκινικά κύτταρα και ότι θα χρειαστεί μάχη στο μέλλον. Τώρα ζω μέρα με τη μέρα, χρόνο με τον χρόνο».

Η αισιοδοξία, πάντως, δεν του λείπει, με τον ίδιο να αναφέρει χαρακτηριστικά στην αυτοβιογραφία του: «Τώρα έχω έναν νέο αντίπαλο, τον καρκίνο. Δεν μπορώ να τον ελέγξω, αλλά δε θα τα παρατήσω. Θα παλεύω κάθε μέρα σαν να είναι τελικός Wimbledon. Και αυτοί συνήθως πήγαιναν καλά για μένα».