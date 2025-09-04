Στην αποκάλυψη πως δίνει διεγνώσθη με καρκίνο προχώρησε μέσω της νέας του αυτοβιογραφίας ο Μπγιορν Μποργκ, ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους του τένις.

Ο Σουηδός, κάτοχος 11 τίτλων Grand Slam, είχε βάλει τέλος στην καριέρα του σε ηλικία μόλις 26 ετών, εξηγώντας πως ήταν μια απόφαση που πάρθηκε επειδή ήταν κουρασμένος και επειδή ένιωθε πως δεν είχε πλέον κίνητρο.

Όπως και να έχει, αν και έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, ο Μποργκ, ο οποίος είναι 69 ετών πλέον, παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους του τένις και η είδηση για τον καρκίνο προκαλεί συγκίνηση.

Όπως αναφέρουν τα σουηδικά ΜΜΕ, ο Μποργκ κάνει την αποκάλυψη στη νέα αυτοβιογραφία του που θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ άτομα που εργάστηκαν για την έκδοση του βιβλίου κάνουν λόγο για καρκίνο του προστάτη.

Με έξι τίτλους στο Roland Garros από το 1974 ως το 1981 και με πέντε -συνεχόμενους μάλιστα- στο Wimbledon, ο Μποργκ είναι στην 7η θέση των τίτλων σε Grand Slam με 11.