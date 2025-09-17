Ο Μίλτος Τεντόγλου πήγε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, το οποίο διεξάγεται στο Τόκιο, με στόχο να κατακτήσει ακόμη ένα μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, τελικά όμως έμεινε στην 11η θέση έπειτα από μόνο τρεις προσπάθειες.

Επί μήνες ο χρυσός Ολυμπιονίκης έλεγε πως το παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν ο μεγάλος του στόχος για το 2025, τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε. Ο Τεντόγλου δεν έδειχνε να είναι σε καλή κατάσταση και ένας τραυματισμός στη γάμπα έφερε τελικά τον πρόωρο αποκλεισμό του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έμεινε εκτός 10άδας στον τελικό, παίρνοντας την 11η θέση με άλμα στα 7,83μ. Ο Τεντόγλου ήταν στη 10η και περίμενε την προσπάθεια του Λέστερ Λεσάι για να δει αν θα συνεχίσει ή όχι.

Ο Λεσάι, τελικά, έκανε 7,97μ. και έστειλε στην 11η θέση τον Τεντόγλου, στον οποίο στράφηκε η κάμερα όταν οριστικοποιήθηκε ο πρόωρος αποκλεισμός.