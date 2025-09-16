Η League Phase του Champions League ξεκινά απόψε με τις 36 ομάδες που θα διεκδικήσουν και φέτος το ιερό δισκοπότηρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η UEFA εκτός από τις από πέρυσι αλλαγές στο σύστημα διεξαγωγής των τριών διοργανώσεών της, μοιράζει πλέον και περισσότερα χρήματα.

Συγκεκριμένα, οι 36 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης θα μοιραστούν το αστρονομικό ποσό των 2.437.000.000 ευρώ.

Αυτά τα χρήματα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

670.000.000 ευρώ αφορούν τα εγγυημένα ποσά για τις 36 ομάδες της League Phase.

914.000.000 ευρώ θα μοιραστούν ανάλογα την απόδοση κάθε ομάδας.

853.000.000 που σχετίζονται με το νέο value pillar (χρήματα τηλεοπτικών δικαιωμάτων).

Μία ομάδα μονάχα από την συμμετοχή της στο League Phase του Champions League θα λάβει το ποσό των 18.620.000 ευρώ.

Επίσης, κάθε νίκη αξίζει 2.100.000 ευρώ και κάθε ισοπαλία 700.000 ευρώ.