Τα κοινά Ολυμπιακού και Αθλέτικ Μπιλμπάο είναι αρκετά τα τελευταία χρόνια, αφού στους δύο συλλόγους υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υπηρετήσει και τα δύο κλαμπ.

Με αφορμή την πρεμιέρα του League Phase του Champions League, στο οποίο αγωνίζονται και οι δύο σύλλογοι, Ολυμπιακός και Μπιλμπάο ετοίμασαν ένα εκπληπτικό βίντεο για την πρεμιέρα της κορυφαίας διοργάνωσης.

Η πλευρά της Μπιλμπάο ευχήθηκε στον Ολυμπιακό μέσω του Ερνέστο Βαλβέρδε, που μίλησε και στα ελληνικά, και του Πάμπλο Ορμπάιθ.

Ο Ολυμπιακός με τη σειρά του, ευχήθηκε στους Βάσκους μέσω των Ντάνι Γκαρθία και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Και οι 4 ευχήθηκαν να βρεθούν οι δύο ομάδες στη συνέχεια του θεσμού.