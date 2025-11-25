Σε ηλικία 80 ετών πέθανε η σύζυγος του Ρίτσαρντ Μπράνσον, Τζόαν, με τον επιχειρηματία να ανακοινώνει τα δυσάρεστα νέα.

Μαζί είχαν αποκτήσει δύο παιδιά, τη Χόλι και τον Σαμ, ενώ παντρεύτηκαν όταν τα παιδιά τους ήταν οκτώ και τεσσάρων ετών.

Ο Μπράνσον σε ανάρτηση που έκανε και με την οποία γνωστοποίησε το δυσάρεστο γεγονός, έγραψε το εξής:

«Με την καρδιά μου συντετριμμένη μοιράζομαι ότι η Τζόαν, η σύζυγος και σύντροφός μου εδώ και 50 χρόνια, έφυγε από τη ζωή. Ήταν η πιο υπέροχη μητέρα και γιαγιά που θα μπορούσαν ποτέ να ευχηθούν τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Ήταν η καλύτερή μου φίλη, ο βράχος μου, το φως που με καθοδηγούσε, ο κόσμος μου. Θα σ’ αγαπώ για πάντα, Τζόαν».