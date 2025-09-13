Ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε με άνεση την πρόκριση για τον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου και στις δηλώσεις του τόνισε πως θέλει να κάνει μεγάλο ρεκόρ τη Δευτέρα (15/9) καθώς είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, χάλκινος Ολυμπιονίκης, πήρε άνετα το εισιτήριο για τον τελικό στο άλμα επί κοντώ και ο στόχος του πλέον είναι να κατακτήσει μετάλλιο και παράλληλα να κάνει και ρεκόρ, όπως τόνισε στις δηλώσεις του.

««Το σώμα μου είναι πολύ καλά, τη Δευτέρα θέλω να κάνω ένα μεγάλο ρεκόρ, όλη η ομάδα το πιστεύει, αν οι συνθήκες είναι καλές, νιώσω καλά, μπορώ να κάνω κάτι πολύ μεγάλο», είπε αρχικά ο Καραλής και συνέχισε.

«Ο Ντουπλάντις είναι απίστευτος αθλητής, αν κάνουμε έναν καλό αγώνα τακτικής, να πιέσουμε λίγο, ποτέ δεν ξέρεις, αγωνίζομαι για το καλύτερο, θέλω να δώσω τα πάντα στον αγώνα, θα δούμε, όλα καλά, είμαι πολύ γειωμένος, συγκεντρωμένος, αν μου ρίξετε και κανένα ξεμάτιασμα, μπορεί να δούμε κάτι πολύ όμορφο».