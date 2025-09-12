Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει (12/9, 21:00) την Τουρκία στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 και κατά την αναχώρηση από το ξενοδοχείο με προορισμό το γήπεδο γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο που ήταν εκεί.

Η Εθνική κατάφερε να επιστρέψει στην 4άδα ενός EuroBasket για πρώτη φορά μετά το 2009 και ο στόχος της πλέον είναι ένα μετάλλιο και, γιατί όχι, το χρυσό.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι έτοιμη για την αναμέτρηση με αυτή του Εργκίν Αταμάν και θα έχει και τη θερμή συμπαράσταση του κόσμου καθώς υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 2.000 Έλληνες θα βρεθούν στις εξέδρες του γηπέδου.

Κάποιοι εξ αυτών, μάλιστα, ήταν και στο ξενοδοχείο στο οποίο κατέλυσε η αποστολή και αποθέωσαν τον Σπανούλη και τους παίκτες του κατά την αναχώρησή τους με προορισμό το γήπεδο, όπου ελπίζουν να πανηγυρίσουν την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Δείτε το βίντεο του gazzetta.gr