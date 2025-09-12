Ελλάδα και Τουρκία έρχονται αντιμέτωπες στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ στις 21:00 το βράδυ της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι η 15η φορά που οι δύο φορές θα βρεθούν σε μεγάλη διοργάνωση με την παράδοση να ευνοεί εμφανώς τη «γαλανόλευκη».

Η Ελλάδα αφού πέρασε πρώτη τον όμιλό της με 4 νίκες και μόλις 1 ήττα, «πέταξε» εκτός διοργάνωσης το Ισραήλ στο πρώτο νοκ – άουτ, ενώ στους 8 απέκλεισε σχετικά εύκολα τη Λιθουανία. Πλέον καλείται να αντιμετωπίσει για μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, η οποία μέχρι στιγμής παραμένει αήττητη στο τουρνουά.

Τα συναπαντήματα των δύο πλευρών σε μεγάλη διοργάνωση είναι μόλις 12, με την Ελλάδα να έχει επικρατήσει τις 9 και να έχει χάσει 3 φορές.

Ευρωμπάσκετ, Κάιρο 1949: Ελλάδα – Τουρκία 54-41

Η πρώτη φορά που οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες ήταν το 1949, στο Ευρωμπάσκετ που έλαβε χώρα στο Κάιρο και το οποίο κατέκτησε… η Αίγυπτος. Η Ελλάδα αντιμετώπισε και κέρδισε την Τουρκία με 54-41. Η «γαλανόλευκη» κατέκτησε τελικά την 3η θέση του τουρνουά και η Τουρκία την 4η.

Eurobasket, Παρίσι 1951: Τουρκία – Ελλάδα 42-36

Σε απλό αγώνα κατάταξης, Ελλάδα και Τουρκία ξαναβρέθηκαν στην επόμενη διοργάνωση του Ευρωμπάσκετ στο Παρίσι. Η Τουρκία κέρδισε με 42-36 και τελικά κατέλαβε την 6η θέση, ενώ η γαλανόλευκη τερμάτισε την 8η.

Eurobasket, Γιουγκοσλαβία 1975: Τουρκία – Ελλάδα 74-64

Πέρασαν αρκετά χρόνια και διοργανώσεις ώστε Ελλάδα και Τουρκία να ξαναβρεθούν σε μεγάλη διοργάνωση. Μια μικρής δυναμικότητας Εθνική Ελλάδας, η οποία τελικά κατέλαβε την τελευταία θέση της διοργάνωσης, αντιμετώπισε την Τουρκία που τελικώς τερμάτισε 9η σε αγώνα κατάταξης. Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τους Τούρκους, οι οποίοι επικράτησαν με 74-64. Το ευχάριστο για τη «γαλανόλευκη» είναι πως αυτή ήταν και η τελευταία ήττα που υπέστη από τη γείτονα χώρα σε Eurobasket.

Eurobasket, Τσεχοσλοβακία 1981: Ελλάδα – Τουρκία 72-64

Έξι χρόνια αργότερα από την τελευταία της ήττα, η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στις επιτυχίες απέναντι στην Τουρκία την οποία κερδίζει στον μεταξύ τους αγώνα με 72-64. Η Εθνική Ελλάδας έχει στο ρόστερ της πλέον τον Νίκο Γκάλη. Στο τουρνουά θα καταταγεί 9η, ενώ η 12η η Τουρκία.

Προολυμπιακού, Λε Μαν 1984: Ελλάδα – Τουρκία 73 – 63

Η Ελλάδα κέρδισε ξανά τους Τούρκους 3 χρόνια αργότερα στο Προολυμπιακό Τουρνουά στο Λε Μαν της Γαλλίας, μπροστά στους Ολυμπιακούς του 1984 στο Λος Άντζελες. Η «γαλανόλευκη» έκανε γενικά καλή εμφάνιση, περνώντας στην πορεία της και το εμπόδιο της Τουρκίας που κέρδισε με 73-63. Η ελληνική ομάδα όμως «στραβοπάτησε» απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία, της οποίας προηγούταν με 16 πόντους στο ημίχρονο, όμως ηττήθηκε τελικώς σε νεκρό χρόνο με 106-104 και έμεινε έξω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Eurobasket, Ισπανία 1993: Ελλάδα – Τουρκία 74-52

Πέρασαν άλλα 13 χρόνια για να βρει η Εθνική μπροστά της τους Τούρκους και να τους κερδίσει ακόμα μια φορά. Η Ελλάδα κέρδισε εύκολα 74-52 την Τουρκία και κατέκτησε την 1η θέση του ομίλου τους, με την Τουρκία να προκρίνεται και εκείνη ως 3η. Το τέλος της διοργάνωσης βρήκε την Ελλάδα τελικώς στην 4η θέση, έχοντας αποκλειστεί στον ημιτελικό με 88-80 από τους Γιουγκοσλάβους.

Eurobasket, Σουηδία 2003: Ελλάδα – Τουρκία 75-70

Ελλάδα και Τουρκία διασταύρωσαν τα ξίφη τους και πάλι στο Eurobasket της Σουηδίας το 2003. Η «χρυσή γενιά» του ελληνικού μπάσκετ έχει σε μεγάλο βαθμό βρει θέση στην Εθνική. Η ομάδα του Δημήτρη Διαμαντίδη, του Θοδωρή Παπαλουκά, του Κώστα Τσαρτσαρή και του Δήμου Ντικούδη κερδίζει με 75-70 την Τουρκία για τη φάση των ομίλων. Παίρνει την πρώτη θέση στον όμιλο, ενώ η Τουρκία βγαίνει 2η. Η Τουρκία τελικώς θα αποκλειστεί στο πρώτο νοκ – άουτ της διοργάνωσης από τη Σερβία και η Ελλάδα στα προημιτελικά από την Ιταλία, χάνοντας την ευκαιρία για μια διάκριση. Η Ελλάδα κατετάγη τελικώς 5η, ενώ η Τουρκία 12η.

Mundobasket, Ιαπωνία 2006: Ελλάδα – Τουρκία 79 – 69

Η «χρυσή γενιά» εμφανίζεται σε πλήρη σύνθεση στην Ιαπωνία και δεν βλέπει μπροστά της κανέναν στον δρόμο προς τον τελικό. Είναι άλλωστε από την περασμένη χρονιά Πρωταθλήτρια Ευρώπης. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ιαπωνίας, Ελλάδα και Τουρκία βρέθηκαν στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του ομίλου, με την Ελλάδα να επικρατεί δύσκολα αλλά καθαρά με 79 – 69 της Τουρκίας. Η Ελλάδα τερμάτισε πρώτη στον όμιλό της, ενώ η Τουρκία δεύτερη.

Η Ελλάδα έφτασε σε εκείνο το τουρνουά μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης κερδίζοντας στον ημιτελικό τις ΗΠΑ με 101-95 αλλά καταρρέοντας στον τελικό με τους Ισπανούς, τον οποίο έχασε με 70-47. Η Τουρκία αποκλείστηκε από την Αργεντινή στα προημιτελικά με 83 – 58 και κατετάγη 6η.

Eurobasket, Πολωνία 2009: Ελλάδα – Τουρκία 76- 74

Τρία χρόνια μετά το Μουντομπάσκετ του 2006 Ελλάδα και Τουρκία ξαναβρίσκονται στο Eurobasket της Πολωνίας το 2009. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στα προημιτελικά δίνοντας μεταξύ τους μάχη για να μπουν στη ζώνη των μεταλλίων. Η «γαλανόλευκη» πήρε τελικώς το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης κερδίζοντας σε έναν οριακό αγώνα με 76 – 74 την Τουρκία. Στα ημιτελικά, η Εθνική αποκλείστηκε από τον κακό της δαίμονα, την Ισπανία με 82 – 64 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό με τη Σλοβενία. Αυτό παραμένει μέχρι και σήμερα το τελευταίο της μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Η Τουρκία τερμάτισε 8η σε εκείνο το τουρνουά.

Mundobasket, Τουρκία 2010: Τουρκία – Ελλάδα 76 – 65

Η Τουρκία εμφανίστηκε πολύ δυνατή εντός έδρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο της επόμενης χρονιάς, με μια ομάδα φτιαγμένη για να πάει μέχρι τέλους, όπως και έκανε. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στην 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων, με τους Τούρκους να επικρατούν καθαρά με 76 – 65 της Εθνικής Ελλάδας και να καταλαμβάνουν τελικώς την 1η θέση του ομίλου μας.

Η «γαλανόλευκη» πέρασε ως 3η, κάτι που την έφερε πάνω στην Ισπανία στη φάση των «16». Οι Ρόχας κέρδισαν για μια ακόμη φορά την Ελλάδα με 80 – 72. Η Τουρκία κατέκτησε τελικώς το ασημένιο μετάλλιο χάνοντας τον τελικό με τις ΗΠΑ, ενώ η Ελλάδα κατετάγη 11η. Αυτή ήταν και η τελευταία νίκη της Τουρκίας σε μεγάλη φάση διοργάνωσης.

Eurobasket, Σλοβενία 2013: Ελλάδα – Τουρκία 84 – 61

Σαφώς αποδυναμωμένες αμφότερες ξανασυναντήθηκαν το 2013 στο Ευρωμπάσκετ της Σλοβενίας. Ελλάδα και Τουρκία βρέθηκαν σε παιχνίδι του ομίλου, με τη γαλανόλευκη να κερδίζει με 84 – 61. Η Εθνική Ελλάδας τερμάτισε στην 11η θέση και η Τουρκία, τρία χρόνια μετά το ασημένιο του 2010, κατετάγη μόλις 17η.

Προολυμπιακό Τουρνουά, Καναδάς 2021: Ελλάδα – Τουρκία 81 – 63

Ελλάδα και Τουρκία βρίσκονται και πάλι στο Προολυμπιακό Τουρνουά του 2021 στον Καναδά. Οι δύο ομάδες συναντώνται στον ημιτελικό της διοργάνωσης όπου η Ελλάδα με προπονητή τον Ρικ Πιτίνο πλέον παίρνει μεγάλη νίκη κόντρα στη γείτονα με 81 – 63. Τελικώς, καμία από τις δύο δεν έφτασε στους Ολυμπιακούς της Ιαπωνίας, καθώς και η Ελλάδα που πέρασε στον τελικό αποκλείστηκε με βαριά ήττα από την Τσεχία με 97 – 72.