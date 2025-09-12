Σήμερα (Παρασκευή 12/9) αναμένεται στην Αθήνα ο Ζοάο Μάριο για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στην ΑΕΚ ως δανεικός για έναν χρόνο από τη Μπεσίκτας.

Στην ευρωπαϊκή λίστα για την φάση των ομίλων, δεν μπορεί πλέον να μπει ο Ζοάο Μαριο. Αν όμως όλα πάνε καλά, αυτό μπορεί να συμβεί από τον Γενάρη και μετά.

Η Μπεσίκτας τον απέκτησε τον Ιανουάριο του 2025 από την Μπενφίκα έναντι 2 εκατ. ευρώ ενώ έχει διαγράψει μια σπουδαία καριέρα αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων σε Σπόρτινγκ, Ίντερ, Γουέστ Χαμ και Μπεσίκτας.

Ξεκίνησε την μεγάλη του καριέρα από τα τμήματα υποδομής της Πόρτο, αλλά μετέβη στην Σπόρτινγκ απ’ όπου ξεκίνησε επί της ουσίας την επαγγελματική του πορεία. Το καλοκαίρι του 2016 η Ίντερ έβγαλε από τα ταμεία της περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει στο κορυφαίο σημείο της καριέρας του, ενώ πρέπει να σημειώσουμε πως έχει καταφέρει να πετύχει σπουδαία πράγματα και με την εθνική Πορτογαλίας κατακτώντας το Euro το 2016 και το Nations League το 2019.