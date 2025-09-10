Η Euroleague ανακοίνωσε ότι το Final Four για τη σεζόν 2025-26 θα διεξαχθεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Telecom Center Athens του Παναθηναϊκού, γεγονός που αρέσει πολύ, όπως φαίνεται στον Εβάν Φουρνιέ.

Η υποψηφιότητα της Αθήνας υπερίσχυσε αυτής του Βελιγραδίου με 8-3 (συν δύο λευκά) στη σχετική ψηφοφορία των μετόχων και το Final Four επιστρέφει στην Ελλάδα για πρώτη φορά μετά το 2007.

Τότε, ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει το τρόπαιο και αυτός είναι ο στόχος του και τώρα, το ίδιο όμως ισχύει και για τον Ολυμπιακό, με τον Γάλλο άσο να δίνει το σύνθημα μέσω των αναρτήσεών του στα social media.

«Κυνηγετική περίοδος», ανέφερε στο πρώτο του «χτύπημα» ο Φουρνιέ, σχολιάζοντας τη σχετική ανακοίνωση της Euroleague, για να ακολουθήσει και δεύτερο.

Σε αυτό, ο άσος του Ολυμπιακού έγραψε: «Όσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση, τόσο μεγαλύτερη η ανταμοιβή».