Όλο και πιο πιθανό μοιάζει το ενδεχόμενο αναβολής της ψηφοφορίας, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (10/9), προκειμένου να αποφασιστεί ποια πόλη θα αναλάβει τη διοργάνωση του Final Four της Euroleague για τη φετινή σεζόν.

Είναι μια απόφαση που θα έπρεπε να έχει παρθεί από τον περασμένο Ιούλιο, η νέα βελτιωμένη πρόταση που είχε καταθέσει το Βελιγράδι, όμως, είχε ως αποτέλεσμα οι ομάδες-μέτοχοι να πάρουν αναβολή για τον Σεπτέμβριο. Και τώρα είναι πιθανό να υπάρξει νέα αναβολή.

Με την Αθήνα να φέρεται να είναι το φαβορί για την ανάληψη της διοργάνωσης του Final Four για τη σεζόν 2025-26, το Βελιγράδι με επιστολή του υποστηρίζει πως η Euroleague μετέφερε μη ακριβή στοιχεία για τη νέα προσφορά που έγινε.

Έτσι, κερδίζει συνεχώς έδαφος το ενδεχόμενο νέας αναβολής στην ψηφοφορία.

Η επιστολή των Σέρβων αναφέρει τα εξής…

«Αφού λάβαμε την παρουσίαση που δόθηκε στα σωματεία μέσω email, μείναμε κάπως έκπληκτοι, καθώς δεν περιλάμβανε ακριβή δεδομένα και στοιχεία από την επίσημη προσφορά μας, μαζί με εξηγήσεις που μας είναι άγνωστες.

Για χάρη της διαφάνειας στη διαδικασία αυτή, σας αποστέλλουμε, μαζί με αυτήν την επιστολή και το email, την επίσημη παρουσίαση και προσφορά του Βελιγραδίου και της Σερβίας, καθώς και την έκδοση που έχετε ήδη λάβει από τη διοίκηση της EuroLeague.

Ο μοναδικός μας στόχος είναι η πλήρης διαφάνεια και τα ίσα δικαιώματα ώστε να παραμείνουμε δίκαιος ανταγωνιστής στη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Final Four.

Πιστεύουμε ότι έχουμε κερδίσει αυτό το δικαίωμα μέσα από τη δουλειά μας, τη συμπεριφορά μας, τον επαγγελματισμό μας και τη δυνατή συνεργασία μας.

Αν, μετά την αξιολόγηση όλων των πληροφοριών και των προσφορών που έχουμε καταθέσει, η απόφαση είναι να απονεμηθεί το Final Four σε άλλη πόλη, θα απευθύνουμε με σεβασμό τα συγχαρητήριά μας στον νικητή».