Οριστική συμφωνία μεταξύ της Νότιγχαμ Φόρεστ και του Άγγελου Ποστέκογλου, με τον Ελληνοαυστραλό τεχνικό να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία των «κόκκινων».

Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο, Ντέιβιντ Όρστιν, ο Άγγελος Ποστέκογλου, θα γίνει ο επόμενος προπονητής του αγγλικού συλλόγου και μάλιστα, θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας για το παιχνίδι του Σαββάτου (13/9) απέναντι στην Άρσεναλ στο Λονδίνο.