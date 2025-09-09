Οριστική συμφωνία μεταξύ της Νότιγχαμ Φόρεστ και του Άγγελου Ποστέκογλου, με τον Ελληνοαυστραλό τεχνικό να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία των «κόκκινων».
Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο, Ντέιβιντ Όρστιν, ο Άγγελος Ποστέκογλου, θα γίνει ο επόμενος προπονητής του αγγλικού συλλόγου και μάλιστα, θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας για το παιχνίδι του Σαββάτου (13/9) απέναντι στην Άρσεναλ στο Λονδίνο.
🚨 Ange Postecoglou to be confirmed as Nottingham Forest head coach imminently after Nuno Espirito Santo departure. 60yo Australian will lead #NFFC for Saturday’s trip to Arsenal – joined by a number of staff worked with at Tottenham Hotspur @TheAthleticFC https://t.co/zOaGI5pzkO— David Ornstein (@David_Ornstein) September 9, 2025