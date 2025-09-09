Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ αποτελεί από χθες το βράδυ ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, αφού χθες βγήκε και η επίσημη ανακοίνωση.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ευχαρίστησε τον Σάντο για την προσφορά του και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία για την αντικατάστασή του.

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ επιβεβαιώνει ότι, μετά από πρόσφατες περιστάσεις, ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο απαλλάχθηκε σήμερα από τα καθήκοντά του ως προπονητής», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της. «Η ομάδα ευχαριστεί τον Νούνο για τη συμβολή του σε μια πολύ επιτυχημένη εποχή στο City Ground, και ιδιαίτερα για τον ρόλο του στη σεζόν 2024/25, η οποία θα μείνει για πάντα στη μνήμη του στην ιστορία της ομάδας. Ως κάποιος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία μας την περασμένη σεζόν, θα κατέχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στο ταξίδι μας».