Στις προπονήσεις, εκτός των διεθνών, επέστρεψαν χθες οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πάντως είδε με ευχαρίστηση τους Ντάνιελ Ποντένσε και Γκάμπριελ Στρεφέτσα να ανεβάζουν στροφές, δείχνοντας ότι έχουν ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που τους ταλαιπώρησαν.

Στον αντίποδα, απών από τον Ρέντη ήταν ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος πήρε άδεια για να πάει στην Ουκρανία και να εξεταστεί από γιατρούς εκεί για τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί από τις αρχές Αυγούστου.

Όταν επιστρέψει ο Ουκρανός φορ στον Ρέντη θα υπάρξει μία ξεκάθαρη εικόνα για το αν θα βρίσκεται διάθεση της ομάδας για το ματς με τον Πανσερραϊκό.