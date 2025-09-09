Ένα ξεχωριστό μήνυμα μέσα από τα social media έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δημοσιεύοντας ένα βίντεο-αφιέρωμα στον ίδιο και τα αδέλφια του, με αφορμή τη συμμετοχή τους με την Εθνική Ελλάδος στο φετινό ευρωμπάσκετ. Το βίντεο επικεντρώνεται στην ενότητα και τη δύναμη της οικογένειας Αντετοκούνμπο, παρουσιάζοντας τους τρεις αθλητές ως μία «καρδιά» με διαφορετικούς αλλά αλληλένδετους ρόλους.

«Μια καρδιά είναι περισσότερο από μυς, είναι δύναμη και ρυθμός, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνη της, χρειάζεται κύτταρα και οξυγόνο για να ζει», αναφέρει στην αρχή το βίντεο που μοιράστηκε ο Greek Freak.

Η συνέχεια φέρνει στο προσκήνιο τη δυναμική του καθενός: «Ο ένας (σ.σ. ο Γιάννης Αντετοκούνμπο) είναι η σταθερή δύναμη της καρδιάς. Ο άλλος (σ.σ. ο Θανάσης Αντετοκούνμπο) είναι τα αγγεία που μεταφέρουν ενέργεια κάθε στιγμή. Ο τρίτος (σ.σ. ο Κώστας Αντετοκούνμπο) είναι το νέο οξυγόνο που δίνει νέα ανάσα στο μέλλον».

Το βίντεο ολοκληρώνεται με ένα ισχυρό μήνυμα για τη μεταξύ τους ενότητα: «Μαζί είναι ένα σύστημα, καθένας είναι διαφορετικός αλλά σημαντικός, φτιαγμένος από το ίδιο υλικό αλλά από διαφορετικά νήματα. Όταν κινούνται ως ένα, η καρδιά γίνεται ασταμάτητη».