Ο προπονητής του Ισραήλ παραχώρησε δηλώσεις σε δημοσιογράφους λίγο πριν την αναμέτρηση της ομάδας του με την Ελλάδα στη φάση των «16» του EuroBasket 2025 και έκανε ειδική αναφορά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να φέρουμε ένα M-16. Αυτός θα είναι ο ευκολότερος τρόπος», είπε ο Αριέλ Μπέιτ Χαλάμι.

Στη συνέχεια, δήλωσε πως η ομάδα του είναι έτοιμη και ανυπομονεί για τον αγώνα, τον πιστεύει ότι θα κερδίσει.

«Ένα σπουδαίο παιχνίδι από την εθνική ομάδα, δεν έχουμε βρεθεί στη φάση των 16 για πολύ καιρό. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα και ερχόμαστε να τα δώσουμε όλα και με πολλή πίστη. Θα πρέπει να παίξουμε πολύ καλή, έξυπνη και το πιο σημαντικό, σκληρή άμυνα», είπε ο προπονητής του Ισραήλ.

«Οι ομάδες έχουν αλλάξει στο να παίζουν πολύ σκληρά και πολύ physical και χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κερδίσουμε τίποτα. Σίγουρα πιστεύω στους παίκτες και στο στυλ μας, στο πνεύμα μας και στην ενότητά μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους.