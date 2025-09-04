Οι μεταγραφές ολοκληρώθηκαν στον Ολυμπιακό, η ευρωπαϊκή λίστα κατατέθηκε, όμως ο Ολυμπιακός κοιτάζει ήδη την επόμενη μέρα.

Κι αυτές αφορούν τα νέα συμβόλαια σε Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Τσικίνιο. Η πρόθεση των «ερυθρολεύκων», σύμφωνα με την εφημερίδα «Φως», είναι να επιβραβεύσουν δύο από τους πιο κομβικούς τους παίκτες με νέα συμβόλαια.

Ο Μαροκινός αρχισκόρερ ζει στον Πειραιά την καλύτερη περίοδο της καριέρας του, με το συμβόλαιό του, να είναι το πιο υψηλό στο ρόστερ.

Το συμβόλαιο του Ελ Κααμπί λήγει το καλοκαίρι και ο Ολυμπιακός θέλει να τον κρατήσει στην ομάδα, ενώ και ο ίδιος είναι απόλυτα ευχαριστημένος εδώ, καθώς νιώθει σημαντικός και η οικογένειά του περνάει καλά.

Η περίπτωση του Τσικίνιο είναι διαφορετική, μιας και το συμβόλαιό του εκπνέει το 2027, όμως το καλοκαίρι είχε αρκετές προτάσεις από ομάδες της Αραβίας.

Γι’ αυτό στον Ολυμπιακό θέλουν να του επεκτείνουν το συμβόλαιο, κάνοντάς του και μια γενναία αύξηση αποδοχών.