Χαμός έχει προκληθεί στην Τουρκία για τη νοσοκόμα που έπλεξε τα μαλλιά της καθώς η κίνησή της θεωρήθηκε προπαγάνδα υπέρ των Κούρδων και του PKK.

Όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 27/1 ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης η γυναίκα συνελήφθη και ξεκίνησε εισαγγελική έρευνα σε βάρος της.

Mαζικό κίνημα γυναικών που πλέκουν τα μαλλιά τους

Την ίδια στιγμή στη γειτονική μας χώρα ξεκίνησε μαζικό κίνημα γυναικών που πλέκουν τα μαλλιά τους, σε ένδειξη στήριξης στις γυναίκες πολεμίστριες των Κούρδων στη βόρεια Συρία, μετά τα βίντεο που έδειχναν τζιχαντιστές να κόβουν τις πλεξούδες γυναικών.

Στο κίνημα συμμετέχουν γνωστοί Τούρκοι από πολλούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς χώρους.