Ως «εντελώς ακροδεξιά» χαρακτήρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης την ανάρτηση που έκανε χθες η Μαρία Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα.

Αναφερόμενος ειδικά στη χρήση του όρου «εθνική προδοσία», ο υπουργός Υγείας δήλωσε στην ΕΡΤ ότι «η Ελλάδα έχει πληρώσει τέτοιους χαρακτηρισμούς με ποτάμια αίματος» και υπογράμμισε πως «δεν πρέπει να εκστομίζονται τέτοιες κατηγορίες τόσο εύκολα».

Ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε ότι από την αρχή έχει επισημάνει πως, εάν η κυρία Καρυστιανού επιλέξει να τοποθετείται καθημερινά πολιτικά, «θα κάνει πολύ καλό σε εμάς και γενικά».

Όσον αφορά, δε, τα ελληνοτουρκικά, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε τη γνώμη ότι «εάν ένα κυβερνητικό πεδίο έχει αδικηθεί και στην πραγματικότητα οι επιδόσεις μας είναι πολύ καλές είναι η εξωτερική πολιτική».

«Υπάρχει κάποιος που εισηγείται τα ταραγμένα νερά με την Τουρκία, να έχουμε τους στόλους στο Αιγαίο; Τα ήρεμα νερά είναι κατά βάση η λογική επιλογή για την Ελλάδα γιατί είμαστε φιλειρηνική δύναμη. Το να κατηγορούμε τον Γεραπετρίτη ή τον Μητσοτάκη γιατί έχει πετύχει κάτι που θέλουν και τα 11 εκατ. Έλληενς είναι μπούρδα. Μας συμφέρουν τα ήρεμα νερά; Απολύτως. Πρώτον γιατί είναι αυτό που αρέσει στην Ελλάδα. Δεύτερον της δίνει χρόνο για να εξοπλίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις. Τρίτον γιατί η Ελλάδα είναι τουριστική χώρα. Πρέπει να είσαι χαζός για να μην θέλεις τα ήρεμα νερά» συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Στο πλαίσιο αυτό είπε, δε, ότι «θα έρθει και η ώρα του καλωδίου, θα ποντιστεί την κατάλληλη στιγμή. Δεν υποχωρεί ούτε χιλιοστό η κυβέρνηση από τα εθνικά δικαιώματα, δεν περιμένουμε την Καρυστιανού να μας το πει».

Εξηγώντας γιατί θεωρεί προβληματική τη χρήση όρων όπως «προδοσία» και «προδότες», ο αντιπρόεδρος της ΝΔ υπενθύμισε τη δική του στάση στη Συμφωνία των Πρεσπών: «Εγώ που ήμουν στα κάγκελα για τη συμφωνία των Πρεσπών και πήγα στα συλλαλητήρια, έλεγα ότι ο Τσίπρας δεν είναι προδότης».

Η πρώτη παρέμβαση Καρυστιανού στα ελληνοτουρκικά

Την πρώτη της παρέμβαση όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά πραγματοποίησε η Μαρία Καρυστιανού, ζητώντας από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δημόσια ενημέρωση για την ατζέντα της επικείμενης συνάντησης που θα έχει με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα.

Σε ανάρτηση που έκανε στο X, η κ. Καρυστιανού αναφέρει ότι η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της γείτονος Χακάν Φιντάν, που ανέφερε ότι «δεν πρέπει να σηκωθούμε από το τραπέζι αν δεν λυθούν τα προβλήματα».

«Οι Έλληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής. Η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, όπως απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο, «ίναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία».