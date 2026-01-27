Στον Ολυμπιακό, το βλέμμα είναι στραμμένο στην Ολλανδία. Το βράδυ της Τετάρτης, απέναντι στον Άγιαξ, οι «Ερυθρόλευκοι» δίνουν ένα παιχνίδι με χαρακτήρα τελικού, παίζοντας ουσιαστικά τα πάντα για την ευρωπαϊκή τους συνέχεια. Ωστόσο, υπάρχουν και θέματα μεταγραφικά που τρέχουν παράλληλα.

Ο Αντρέ Λουίζ από τη Ρίο Άβε θεωρείται δεδομένη προσθήκη, ενισχύοντας έτσι τα άκρα της επίθεσης.. Από εκεί και πέρα, η αναζήτηση για έναν χαφ με χαρακτηριστικά «οκταριού» συνεχίζεται, χωρίς όμως να μπορεί να αποκλειστεί και μια εξέλιξη στην επιθετική γραμμή, αν οι συνθήκες το επιβάλλουν.

Την ίδια στιγμή, στο κάδρο μπαίνει και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός φορ δείχνει να σκέφτεται σοβαρά το μέλλον του, γνωρίζοντας πως αυτή τη στιγμή αποτελεί την τρίτη επιλογή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την κορυφή της επίθεσης. Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομά του συνδέεται με ενδιαφέρον από το εξωτερικό, καθώς και πέρσι υπήρξαν επαφές από την Ιταλία. Το σκηνικό παραμένει ανοιχτό και τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Για τον Ολυμπιακό, πάντως, το μήνυμα είναι σαφές: αν προκύψει θέμα, θα υπάρξει ετοιμότητα. Οι αποφάσεις ανήκουν αποκλειστικά στους «ερυθρόλευκους», που αυτή τη στιγμή δεν επιθυμούν να διαταράξουν τη συγκέντρωση της ομάδας πριν το κρίσιμο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Στη λίστα φέρεται να υπάρχει ο Κλέιτον της Ρίο Αβε, o οποίος σε 18 ματς μετρά 10 γκολ και 8 ασίστ. Μια δύσκολη περίπτωση, μιας και υπάρχουν αρκετές ομάδες που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους.