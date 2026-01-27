Η Κατερίνα Ζαρίφη ήταν καλεσμένη στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου μίλησε για τη συνεργασία της με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και την ένταση που είχαν μεταξύ τους πριν από μερικές ημερές στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno».

«Είπα στον Άρη δίπλα “αγαπάμε Κλέλια Ρένεση”. Ο Δημήτρης νόμιζε ότι ήταν κάτι που εγώ ήθελα να ειπωθεί. Έπαθε μια αυτανάφλεξη, ήταν μια στιγμή, είδες που και εγώ απάντησα. Μου έστελναν μηνύματα “δεν σε έχουμε δει ποτέ έτσι στην τηλεόραση”. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αρπάζω πολύ εύκολα. Ένα κορίτσι του γηπέδου, του μπινελικιού. Όπως έχω την καλή, έχω και την σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Το πήγα τόσο όσο. Δόξα τω Θεώ, ήταν κάτι που και οι δύο καταλάβαμε ότι δεν υπήρχε λόγος. Μεταξύ μας υπάρχει μια συμπάθεια και μια χημεία με τον Δημήτρη. Δηλαδή, είναι άνθρωπος με τον οποίο θα ατακάρουμε. Θεωρώ ότι ήταν μια κακιά στιγμή», σχολίασε η Κατερίνα Ζαρίφη.

Θυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ζήτησε συγγνώμη από την Κατερίνα Ζαρίφη στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι». «Ζητώ συγγνώμη λοιπόν από την Κατερίνα, γιατί ήταν το ξενύχτι, δεν ήμουν εγώ καλά, ήταν και η περίοδος με τις εγγραφές, και συγγνώμη Κατερίνα σε αγαπώ πολύ», είπε μεταξυ άλλων.