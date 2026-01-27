Η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ετοιμάζεται για συνομιλίες με αυτήν του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό να κλειστεί νέα διμερής συμφωνία ασφαλείας, δεκαετούς διάρκειας, επιδιώκοντας να επεκταθεί έτσι η υποστήριξη των ΗΠΑ, καθώς το Ισραήλ αναμένει πως δεν θα συνεχιστούν οι δωρεές στρατιωτικού υλικού αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times.

Ο Γκιλ Πίνχας, λίγο πριν αποχωρήσει από τη θέση του επικεφαλής οικονομικού συμβούλου του στρατού και του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, δήλωσε στην εφημερίδα ότι το Τελ Αβίβ θα επιδιώξει να δώσει προτεραιότητα σε κοινά στρατιωτικά και αμυντικά προγράμματα, αντί για άμεσες χρηματικές ενισχύσεις.

Οι συνομιλίες, όπως εκτίμησε, αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμενες εβδομάδες.

Το 2016, οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης διάρκειας δέκα ετών, το οποίο λήγει τον Σεπτέμβριο του 2028.