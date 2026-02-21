Κάθε νέα χρονιά φέρνει και έναν ανανεωμένο ταξιδιωτικό χάρτη, όπου προορισμοί άλλοτε ανερχόμενοι και άλλοτε διαχρονικοί διεκδικούν ξανά την προσοχή μας.

Ένα από τα πιο αξιόπιστα «βαρόμετρα» αυτών των τάσεων είναι τα Tripadvisor Travellers’ Choice Awards, που αποτυπώνουν πού στρέφεται το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών παγκοσμίως. Η φετινή κατάταξη δεν καταγράφει απλώς δημοφιλή μέρη -αναδεικνύει προορισμούς που κερδίζουν δυναμική χάρη στη νέα ενέργεια, τις εμπειρίες που προσφέρουν και τη μοναδική αίσθηση ότι τώρα είναι η στιγμή τους.

Στην κορυφή: Η ακαταμάχητη γοητεία της Μαδέρα

Όπως αναφέρει το Time Out, δεν αποτελεί έκπληξη ότι το πορτογαλικό αρχιπέλαγος κατακτά την πρώτη θέση. Με ένα σπάνιο μείγμα άγριας φύσης και εκλεπτυσμένης φιλοξενίας, η Μαδέρα εξελίσσεται σε ιδανικό σκηνικό για δραστήριες -αλλά και κομψές- αποδράσεις.

Η πρωτεύουσα Φουντσάλ προσφέρει αστική ζωντάνια και γαστρονομία, ενώ η ηλιόλουστη Πόντα ντο Σολ είναι από τα πιο ατμοσφαιρικά σημεία του νησιού. Για όσους αναζητούν αυθεντικότητα, το γραφικό Σάο Βισέντε -φωλιασμένο σε μια καταπράσινη κοιλάδα- αποτελεί ιδανική βάση για εξερεύνηση του Φυσικού Πάρκου της Μαδέρα, με μονοπάτια που αποκαλύπτουν εντυπωσιακές θέες στον Ατλαντικό.

Πολιτισμός και ενέργεια στις επόμενες θέσεις

Στη δεύτερη θέση, η Τιφλίδα ξεχωρίζει για τον συνδυασμό ιστορίας, δημιουργικής σκηνής και γαστρονομίας, επιβεβαιώνοντας ότι η Γεωργία βρίσκεται πλέον σταθερά στο ραντάρ των ταξιδιωτών.

Την τριάδα συμπληρώνει το Σικάγο, μια πόλη που συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τον αστικό τουρισμό με αρχιτεκτονική, τέχνη και μια γαστρονομική σκηνή που δεν σταματά να εξελίσσεται.

Οι 20 trending προορισμοί για το 2026

Η πλήρης λίστα σκιαγραφεί ένα ταξιδιωτικό τοπίο πραγματικά παγκόσμιο -από παραθαλάσσια καταφύγια μέχρι δυναμικές μητροπόλεις: