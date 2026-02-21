Το ντέρμπι κορυφής του A’ ομίλου μεταξύ της Νίκη Βόλου και του Ηρακλή που θα διεξαχθεί αύριο είναι αυτό που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής των playoffs της Super League 2.

Για τον ίδιο όμιλο ο Αστέρας B’ AKTOR θα υποδεχθεί την Αναγέννηση Καρδίτσας. Για τον Β’ όμιλο, η πρωτοπόρος Καλαμάτα φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό Β’, ενώ ο Πανιώνιος υποδέχεται στη Νέα Σμύρνη τη Μαρκό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Α’ όμιλος

Playoffs

Κυριακή (22/2)

Αστέρας B’ AKTOR-Αναγέννηση Καρδίτσας (15:00)

Νίκη Βόλου-Ηρακλής (15:00)

Playouts

Κυριακή (22/2)

Καβάλα-Καμπανιακός (15:00)

ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ Β’ (15:00)

Νέστος Χρυσούπολης-Μακεδονικός (15:00)

Β’ όμιλος

Playoffs

Σάββατο (21/2)

Ολυμπιακός Β’-Καλαμάτα (15:00)

Πανιώνιος-Μαρκό (15:00)

Playouts

Σάββατο (21/2)

Παναργειακός-Χανιά (15:00)

Athens Kallithea-Ηλιούπολη (15:00)

Ελλάς Σύρου-Αιγάλεω (15:00)