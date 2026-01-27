Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ετοιμάζεται να μεταφέρει την ιστορία της από τις εξέδρες του «Όλντ Τράφορντ» στις οθόνες εκατομμυρίων θεατών παγκοσμίως. Ο αγγλικός σύλλογος έχει έρθει σε κατ’ αρχήν συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία παραγωγής Lionsgate, με στόχο τη δημιουργία μιας δραματικής τηλεοπτικής σειράς εμπνευσμένης από τη διαδρομή και τις εσωτερικές συγκρούσεις του πιο αναγνωρίσιμου ποδοσφαιρικού brand στον κόσμο.

Το πρότζεκτ βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, χωρίς να έχει «κλειδώσει» πλατφόρμα προβολής ή τηλεοπτικό δίκτυο. Η φιλοσοφία του, ωστόσο, παραπέμπει σε σειρές ιστορικού χαρακτήρα υψηλής παραγωγής, στα πρότυπα του The Crown, με έμφαση στη δραματοποίηση πραγματικών γεγονότων και όχι στη μορφή ντοκιμαντέρ.

Η Lionsgate, στούντιο με ισχυρό αποτύπωμα στη διεθνή αγορά και δημιουργός μεγάλων κινηματογραφικών franchise όπως τα Hunger Games, John Wick και Twilight, έχει ήδη εμπειρία σε αφηγήσεις αθλητικού περιεχομένου. Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, η συμφωνία προβλέπει σημαντικό εγγυημένο οικονομικό αντάλλαγμα για τη Γιουνάιτεντ σε περίπτωση υλοποίησης της σειράς, με τα δικαιώματα εκμετάλλευσης να μοιράζονται μεταξύ των δύο πλευρών και την αξία να αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των κύκλων και τη διεθνή απήχηση.

Στο δημιουργικό κομμάτι, το όνομα του Τζεντ Μερκούριο έχει ήδη πέσει στο τραπέζι. Ο Βρετανός σεναριογράφος και σκηνοθέτης, γνωστός για τις σειρές Bodyguard και Line of Duty, είναι ένθερμος φίλος της Γιουνάιτεντ και φέρεται να έχει συμμετάσχει σε αρχικές συζητήσεις, χωρίς ακόμη να έχει οριστικοποιηθεί ο ρόλος του.

Αν και δεν έχει αποφασιστεί ποιες χρονικές περίοδοι θα αποτελέσουν τον κορμό της αφήγησης, θεωρείται δεδομένο ότι η σειρά θα αγγίξει κομβικές στιγμές: τη δημιουργία των Busby Babes, την τραγωδία του Μονάχου και την αναγέννηση μέσα από θρύλους όπως ο Τζορτζ Μπεστ, ο Ντένις Λο και ο Μπόμπι Τσάρλτον. Θα ακολουθήσουν τα χρόνια της αγωνιστικής ξηρασίας, ο υποβιβασμός του 1974, η ταραχώδης δεκαετία του ’80 και φυσικά η εποχή του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, με αποκορύφωμα το ιστορικό τρεμπλ του 1999.

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν η αφήγηση θα επεκταθεί και στη μετά-Φέργκιουσον εποχή: τα χρόνια αστάθειας, τις διοικητικές αστοχίες και τη δύσκολη προσπάθεια διατήρησης της ταυτότητας του συλλόγου σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο ποδοσφαιρικό κόσμο.

Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται μετά από μια σειρά αποτυχημένων ή εγκαταλειμμένων συνεργασιών με κολοσσούς του streaming. Η Γιουνάιτεντ απέρριψε πρόσφατα πρόταση άνω των 10 εκατομμυρίων λιρών από την Amazon Prime Video για σειρά τύπου All or Nothing, ενώ και οι επαφές με το Disney+ για παραγωγή γύρω από τον Φέργκιουσον δεν καρποφόρησαν ποτέ.

Σε αντίθεση με εκείνα τα εγχειρήματα, η νέα σειρά φιλοδοξεί να μην καταγράψει απλώς μια σεζόν, αλλά να μετατρέψει την ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε μια παγκόσμια, διαχρονική αφήγηση. Όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά για την εξουσία, την πτώση, την αναγέννηση και το βάρος του μύθου.