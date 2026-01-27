Προκαταρκτική έρευνα διεξάγεται για το ατύχημα που συνέβη στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού της ΕΥΑΘ, στην οδό Αγίου Δημητρίου, όπου τραυματίστηκαν τέσσερις εργάτες – μέλη συνεργείου της Εταιρείας.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, έδωσε εντολή να διεξαχθεί έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος κι αν στοιχειοθετούνται αξιόποινες πράξεις.

Το περιστατικό συνέβη, χθες τα ξημερώματα, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο- τρεις εξ αυτών αποχώρησαν μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών και ο τέταρτος παρέμεινε για νοσηλεία.