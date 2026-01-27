Σκοτεινή είναι η σημερινή «καλημέρα» του Αρκά, με ένα ασπρόμαυρο σκίτσο να αναδεικνύει τη φρίκη του Ολοκαυτώματος. Με φόντο το μαύρο και σκελετούς να αχνοφαίνονται ο σκιτσογράφος θίγει τη μνήμη των θυμάτων, υπενθυμίζοντας με λιτό αλλά δυνατό τρόπο ότι η ιστορία δεν πρέπει ποτέ να ξεχνιέται.

Η Διεθνής Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος είναι μια ημέρα αφιερωμένη στη μνήμη των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, δηλαδή των περίπου 6 εκατομμυρίων Εβραίων και άλλων ομάδων που σκοτώθηκαν από το ναζιστικό καθεστώς κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η ημερομηνία 27 Ιανουαρίου επιλέχθηκε επειδή στις 27 Ιανουαρίου 1945 απελευθερώθηκε το Άουσβιτς, το μεγαλύτερο ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης.