Σε βαρύ πένθος είναι σήμερα η Πάτρα, καθώς θα πραγματοποιηθούν οι δύο κηδείες των άτυχων νεαρών παιδιών, του 19χρονου οδηγού (Νικόλα Βαβαρούτα) και της 17χρονης συνοδηγού (Αγγελική Δρίβα), που ενεπλάκησαν σε φρικτό τροχαίο που έγινε το βράδυ του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου στην περιοχή της Παραλίας.

Συγκεκριμένα, η κηδεία του Νικόλαου Βαβαρούτα θα τελεστεί σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών, ενώ η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παραλίας.

Η κηδεία της Αγγελικής Δρίβα θα γίνει επίσης σήμερα στις 14:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίων Αντωνίου και Χαραλάμπους, στα Κρύα Ιτεών. Η ταφή της θα γίνει στο Κοιμητήριο Παραλίας, σύμφωνα με το tempo24.

Θυμίζεται ότι το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 19χρονος έχασε τον έλεγχο -κάτω από συνθήκες που διερευνά η Τροχαία Πατρών- και προσέκρουσε σε στύλο φωτεινού σηματοδότη, ακριβώς απέναντι από τις εγκαταστάσεις του Εκκλησιαστικού Λυκείου. Το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδηρικών και χρειάστηκε η συνδρομή πυροσβεστών για τον απεγκλωβισμό των δύο παιδιών.

Η ανακοίνωση του 10ου λυκείου Παραλίας Πατρών για τα δύο παιδιά

«Σήμερα η σχολική μας κοινότητα βιώνει μια ανείπωτη απώλεια. Η μαθήτριά μας Αγγελική Δρίβα και ο απόφοιτος του σχολείου μας Νίκος Βαβαρούτας έφυγαν από κοντά μας το Σάββατο 24 Ιανουαρίου. Η καρδιά μας δυσκολεύεται να αποδεχτεί το αδιανόητο και τα λόγια να περιγράψουν την οδύνη μας.

Ως εκπαιδευτικοί, θρηνούμε τα παιδιά μας, τους μαθητές μας, που γνωρίσαμε μέσα από την προσπάθεια, τα γέλια και την καθημερινότητα της τάξης. Αγγελική και Νίκο, η παρουσία σας θα παραμείνει ζωντανή στις αναμνήσεις μας και στις στιγμές που μοιραστήκαμε. Ευχόμαστε κουράγιο στους γονείς, στα αδέρφια και σε όλους τους οικείους. Ο Θεός να σας αναπαύει και να σκεπάζει όλους μας με παρηγοριά. Καλό σας ταξίδι».