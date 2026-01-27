Νέα διαδοχικά κύματα κακοκαιριών με ένα αρκετά έντονο για την Αττική και όχι μόνο, την Κυριακή, περιμένει ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος γράφει: «Αφού τόσους μήνες δεν κάναμε αυτό που έπρεπε, ας τρέξουμε τώρα διότι ο καιρός δεν περιμένει. Νέα διαδοχικά κύματα κακοκαιριών με ένα αρκετά έντονο για την Αττική και όχι μόνο, την Κυριακή.

Και όχι δεν είναι ακραίο να βρέχει έστω και έντονα μέσα στον Χειμώνα, όπως επίσης ακραίο δεν είναι να βρέχει έντονα στα βουνά. Ακραίες είναι οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στη Φύση».

Παράλληλα, στην πρόγνωσή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο μετεωρολόγος σημείωσε πως «στην Αττική θα μας τα ξαναχαλάσει ο καιρός αύριο προς το βράδυ. Αύριο ξεκινά ένα νέο κύμα κακοκαιρίας από το μεσημέρι-απόγευμα και από τα δυτικά, βορειοδυτικά τμήματα. Μέσα στην Πέμπτη θα διασχίσει ολόκληρη τη χώρα με ανάλογα φαινόμενα – βροχές, καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις, δυνατούς νοτιάδες, χιόνια στα βουνά.

Παρασκευή παίρνουμε μια ανάσα και Σαββατοκύριακο νέο κύμα κακοκαιρίας. Ιδιαίτερα την Κυριακή θα έχει έντονες βροχές και θα πάμε έτσι μέχρι τις αρχές της άλλης εβδομάδας».

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Ο καιρός την Τετάρτη 28-01-2026

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες με γρήγορη εξασθένηση.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα οι βροχές θα επεκταθούν και στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νότια τοπικά έως 6, στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα σε νότιους νοτιοδυτικούς ενισχυόμενοι στο Ιόνιο και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά στα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 29-01-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Γρήγορα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα, ενώ τις βραδινές ώρες θα εξασθενίσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια και ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί και βαθμιαία στα δυτικά δυτικοί 4 με 6, στα πελάγη 7 και πιθανώς πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια από τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια.

Ο καιρός την Παρασκευή 30-01-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Τα φαινόμενα στα βόρεια βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη νότια νησιωτική χώρα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και μόνο στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση κυρίως στα βόρεια.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο 31-01-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα νοτιοδυτικά και πιθανόν τα βόρειοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5, στα νότια πελάγη 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.