Σε αλλαγή πλάνου οδηγείται ο Παναθηναϊκός όσον αφορά την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας, καθώς η υπόθεση του Σαμουκέλε Καμπίνι δεν φαίνεται να προχωρά. Παρά τις συνεχείς επαφές των τελευταίων ημερών με τη Μόλντε, η νορβηγική ομάδα δεν δίνει τελικά τη συγκατάθεσή της για την παραχώρηση του 21χρονου Νοτιοαφρικανού μπακ.

Η αρνητική στάση της Μόλντε αναγκάζει το «Τριφύλλι» να στραφεί άμεσα σε εναλλακτικές λύσεις, καθώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν αισθητά.

Στο πλαίσιο αυτό, επανήλθε στο προσκήνιο και το όνομα του Ουλίσες Γκαρσία, το οποίο έφερε στο φως Γερμανός δημοσιογράφος. Ο διεθνής μπακ της Μαρσέιγ βρίσκεται πράγματι στη μεταγραφική λίστα των «Πράσινων», ωστόσο πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική περίπτωση, με τις ενδείξεις να μην είναι θετικές ως προς την υλοποίησή της.

Έτσι, στον Παναθηναϊκό καλούνται να κινηθούν γρήγορα και αποφασιστικά, εξετάζοντας νέες επιλογές για την κάλυψη της θέσης, με δεδομένο ότι οι εξελίξεις τρέχουν και οι λύσεις που απομένουν λιγοστεύουν.