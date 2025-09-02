Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε στην UEFA τη λίστα με τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη League Phase του Europa League και ανάμεσά τους δεν βρίσκονται οι Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, Ντάνιελ Μαντσίνι, Τιν Γεντβάι και Μίλος Πάντοβιτς.

Οι «πράσινοι» απέκλεισαν τη Σάμσουνσπορ και πήραν το εισιτήριο για τη League Phase, όπου θα αντιμετωπίσουν κατά σειρά τις Γιούνγκ Μπόις (εκτός), Γκο Αχέντ Ιγκλς (εντός), Φέγενορντ (εκτός), Μάλμε (εκτός), Στουρμ Γκρατς (εντός), Βικτόρια Πλζεν (εντός), Φερεντσβάρος (εκτός) και Ρόμα (εντός).

Οκτώ παιχνίδια, στα οποία η ομάδα του Ρουί Βιτόρια θα προσπαθήσει να πάρει τους βαθμούς που χρειάζεται για να συνεχίσει στις νοκ άουτ αναμετρήσεις, με την ΠΑΕ να καταθέτει στην UEFA τη λίστα με τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Αυτοί είναι οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλος, Μπρέγκου, Φικάι.