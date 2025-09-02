Το ενδιαφέρον του Αριστοτέλη Μυστακίδη για την αγορά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι και επίσημο πλέον, μετά τη συνάντηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου με τους εκπροσώπους του.

Το όνομα του Μυστακίδη άρχισε να παίζει στο ρεπορτάζ των «ασπρόμαυρων» τον Ιούνιο, όταν ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ είχε ανακοινώσει ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας κατέθεσε τραπεζική επιστολή βεβαίωσης 250 εκατ. ευρώ, τα οποία είναι διαθέσιμα για την κατασκευή του νέου γηπέδου της Τούμπας.

Τώρα, ο Μυστακίδης θέλει να αγοράσει την ΚΑΕ, μέλη του διοικητικού συμβουλίου της οποίας συναντήθηκαν την Τρίτη (2/9) με τους εκπροσώπους του, με τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής…

«Σήμερα το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κ.κ. Χατζόπουλου, Τριλυράκη και Τσαλόπουλου, με τους εκπροσώπους του κ. Μυστακίδη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του κ. Μυστακίδη εξέφρασαν επίσημα το ενδιαφέρον για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Ζητήθηκαν οικονομικά στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα οποία θα παρασχεθούν μετά την υπογραφή του εγγράφου εμπιστευτικότητας και του «letter of intent».

Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με την εξέλιξη των συζητήσεων».