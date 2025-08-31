Ο Τζέιμι Βάρντι «άφησε εποχή» στην Λέστερ με 13 συναπτά έτη παρουσίας στην ομάδα. Ωστόσο, αυτό το κεφάλαιο πια αποτελεί παρελθόν και ο ίδιος αναμένεται να γίνει κάτοικος Ιταλίας, αφού συμφώνησε με την Κρεμονέζε και θα κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.
Αναφορικά με τις λεπτομέρειες του επικείμενου deal, αυτό θα περιλαμβάνει μονοετές συμβόλαιο με οψιόν επέκτασης της συνεργασίας υπό την προϋπόθεση ότι ο σύλλογος θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Serie A του ιταλικού ποδοσφαίρου.
🚨🇮🇹 Jamie Vardy to Cremonese, here we go! Deal in place with Italial club until June 2026 plus option for +1 season if staying in Serie A.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025
Agreement done right now and Vardy scheduled to travel tonight to Milano in order to start new chapter.#LCFC legend will play in Italy. pic.twitter.com/osAwzDod5H