Ο Τζέιμι Βάρντι «άφησε εποχή» στην Λέστερ με 13 συναπτά έτη παρουσίας στην ομάδα. Ωστόσο, αυτό το κεφάλαιο πια αποτελεί παρελθόν και ο ίδιος αναμένεται να γίνει κάτοικος Ιταλίας, αφού συμφώνησε με την Κρεμονέζε και θα κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Αναφορικά με τις λεπτομέρειες του επικείμενου deal, αυτό θα περιλαμβάνει μονοετές συμβόλαιο με οψιόν επέκτασης της συνεργασίας υπό την προϋπόθεση ότι ο σύλλογος θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Serie A του ιταλικού ποδοσφαίρου.