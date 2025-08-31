Παίκτης του Ολυμπιακού είναι οριστικά πλέον ο Μεχντί Ταρεμί, με την ΠΑΕ να επιβεβαιώνει τη μεταγραφή με ένα βίντεο που ανέβασε στα social media, εν αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης.

Μπορεί το όνομά του να γράφτηκε αρχικά για τον Παναθηναϊκό, οι «ερυθρόλευκοι» όμως τον ήθελαν περισσότερο, μπήκαν στη διεκδίκησή του και κατάφεραν τελικά να τον κάνουν δικό τους, ολοκληρώνοντας τη συμφωνία με την Ίντερ.

Οι νταμπλούχοι τα βρήκαν με τους «νερατζούρι» στα 2 εκατ. ευρώ και από εκεί και πέρα έπεισαν και τον διεθνή Ιρανό φορ προσφέροντάς του συμβόλαιο για δύο χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να ξεπερνάνε τα 2 εκατ. ευρώ.

Ο Ταρεμί ήρθε την Κυριακή (31/8) στην Αθήνα και η ΠΑΕ επιβεβαίωσε την απόκτησή του ανεβάζοντας στα social media ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται ο Ιρανός να δέχεται κλήση και να απαντάει στο τηλέφωνο λέγοντας: «Παρακαλώ; Ναι είναι επίσημο, έχουμε συμφωνία. Ανυπομονώ, τα λέμε σε λίγο!».