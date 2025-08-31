Την τρίτη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στο EuroBasket 2025 πήρε η Εθνική Ελλάδας, η οποία δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στη Γεωργία και τη συνέτριψε με 94-53, έχοντας για πρώτο σκόρερ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με 27 πόντους.

Οι Γεωργιανοί έλεγαν πως περίμεναν με ανυπομονησία την αναμέτρηση με την Ελλάδα, από νωρίς όμως πρέπει να κατάλαβαν ότι τα πράγματα δεν θα ήταν καθόλου καλά για αυτούς… Με τους Παπανικολάου και Μήτογλου να κάνουν πολλή δουλειά στην άμυνα, τον Σλούκα να δίνει ρυθμό στο παιχνίδι και τον Αντετοκούνμπο να σκοράρει, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έκλεισε στο +9 (22-13) την πρώτη περίοδο.

Η Εθνική ομάδα ήταν ακόμη καλύτερη στο δεύτερο δεκάλεπτο, παρά τις αλλαγές του προπονητή, με αποτέλεσμα να ξεφύγει με +14 (36-22) με σερί 8-0 και με τον Greek Freak να έχει 16 πόντους και τον Μήτογλου να προσθέτει άλλους 15 η διαφορά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ήταν στο +17 (46-29).

Με το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου οι Αντετοκούνμπο και Παπανικολάου με τρίποντο έστειλαν την Ελλάδα στο +25 (57-32), με τη Γεωργία να αποδέχεται τη μοίρα της και την ομάδα του Σπανούλη να συνεχίζει με πολύ καλή άμυνα, καλύτερες αντιδράσεις στα ριμπάουντ και σταθερά καλά ποσοστά ευστοχίας, ανεβάζοντας κι άλλο τη διαφορά.

Η Εθνική μας ομάδα μπήκε από το +28 (69-41) στο τελευταίο δεκάλεπτο και δεν χαλάρωσε ποτέ, παρά τις αλλαγές, με αποτέλεσμα να… ισοπεδώσει με 94-53 τη Γεωργία και να κάνει ακόμη ένα βήμα για την εξασφάλιση της 1ης θέσης του ομίλου.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 29-46, 41-69, 53-94