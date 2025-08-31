Σε ισόβια φυλάκιση, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ των ΗΠΑ, καταδικάστηκε ο δολοφόνος του Έιντριαν Πέιν, ο οποίος είχε περάσει δύο φορές από τον Παναθηναϊκό, το 2018 και το 2019.

Ήταν 9 Μαΐου 2022 όταν η είδηση του θανάτου του πρώην παίκτη των «πράσινων» και των Ορλάντο Μάτζικ είχε προκαλέσει σοκ σε Ελλάδα και ΗΠΑ. Δύο μήνες μετά, τον Ιούλιο του 2022, η αστυνομία είχε ανακοινώσει πως επρόκειτο για ανθρωποκτονία ενώ στα Μέσα κυκλοφορούσε φωτογραφία του δράστη, Λόρενς Ντόριτι.

Από τότε πέρασαν τρία χρόνια και η υπόθεση έκλεισε δικαστικά με την καταδίκη του δράστη σε ισόβια φυλάκιση, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα στις ΗΠΑ. Απόφση που προκάλεσε την αντίδραση του Ντόριτι, ο οποίος τα έβαλε με τη μητέρα του Πέιν.

«Δεν πρόκειται να περάσει τη ζωή μου στη φυλακή», φώναξε αρχικά και στη συνέχεια αποκάλεσε ψεύτρα τη μητέρα του Πέιν.