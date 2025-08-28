Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Ριέκα με στόχο να ανατρέψει το 1-0 με το οποίο ηττήθηκε στην Κροατία στον πρώτο αγώνα για τα play off του Europa League και προηγείται με 3-0 χάρη σε γκολ των Μεϊτέ, Κωνσταντέλια και Τσάλοφ.

Έχοντας και τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών τους, οι οποίοι κατέκλυσαν τις εξέδρες της Τούμπας, οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ στο 12′ με την κεφαλιά του Μεϊτέ μετά το κόρνερ του Ζίβκοβιτς.

Ένα γκολ που τόνωσε κι άλλο την ψυχολογία του «δικεφάλου του βορρά», ο οποίος στο 25′ έκανε και το 2-0 με την ωραία ατομική ενέργεια του Κωνσταντέλια.

Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 56′ ο ΠΑΟΚ ανέβασε το σκορ στο 3-0 με τον Τσάλοφ, στον οποίο έδωσε έτοιμο γκολ ο Κωνσταντέλιας μετά το λάθος της άμυνας.