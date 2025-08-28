Η μεταγραφική περίοδος οδεύει προς το τέλος της και συνεχώς προκύπτουν νέα σενάρια, όπως αυτό που θέλει τον Ολυμπιακό να εξετάζει την περίπτωση του Μοχάμεντ Σαλίσου της Μονακό.

Ο Σαλίσου είναι 26 ετών, Γκανέζος και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός στη γαλλική ομάδα, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ, ο παίκτης απασχολεί την Κρίσταλ Πάλας και κάπου εκεί εμπλέκουν και τους «ερυθρόλευκους» καθώς τονίζουν ότι ενδιαφέρονται και αυτοί για την απόκτησή του.

Έχοντας αγωνιστεί και σε Βαγιαδολίδ και Σαουθάμπτον στο παρελθόν, ο Σαλίσου, ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του, ανήκει από το καλοκαίρι του 2023 στη Μονακό, με την οποία μετράει 37 συμμετοχές με 3 γκολ και μία ασίστ.