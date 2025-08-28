Σε… εντός έδρας μετατρέπουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού το παιχνίδι της ομάδας του με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, καθώς έχουν ήδη διατεθεί περισσότερα από 8.000 εισιτήρια.

Οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» δεν είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την ομάδα τους στην πρεμιέρα με τον Αστέρα Τρίπολης καθώς το Καραϊσκάκη ήταν άδειο λόγω τιμωρίας. Έτσι, περιμένουν πώς και πώς το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής με τον Βόλο στη θεσσαλική πόλη.

Ένα παιχνίδι, στο οποίο το Πανθεσσαλικό Στάδιο θα… μοιάζει Καραϊσκάκη, όπως φαίνεται και από τη σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ.

«Η διάθεση των εισιτηρίων για το εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού το Σάββατο (30/8, 19:00) απέναντι στο Βόλο συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς. Τρεις μέρες πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης και έχουν ήδη «φύγει» περισσότερα από 8.000 εισιτήρια.

Αποτέλεσμα της μεγάλης ζήτησης ήταν να έχουν εξαντληθεί σχεδόν όλα τα εισιτήρια του ενός πετάλου κι ενώ επίκειται να ανοίξει σήμερα και το νότιο πέταλο στο Πανθεσσαλικό.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο έκδοσης εισιτηρίων του αγώνα Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός, θα λειτουργήσει στο ξενοδοχείο Volos Palace ειδικά διαμορφωμένος χώρος με stands για την έκδοση της Συλλεκτικής Κάρτας και της Κάρτας Φιλάθλου του Ολυμπιακού.

Ώρες λειτουργίας:

Πέμπτη 28/8: 18:00 – 21:00

Παρασκευή 29/8: 11:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00

Σάββατο 30/8: 11:00 – 16:00».