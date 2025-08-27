Παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε στους παίκτες και τα είπε και με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για μεταγραφικά θέματα, έγινε ο αγιασμός του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν.

Ο ιδιοκτήτης της ερυθρόλευκης ΠΑΕ συνηθίζει να δίνει το παρών στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη για τον ετήσιο αγιασμό της ομάδας και το ίδιο έγινε και τώρα, φροντίζοντας να μιλήσει και στους παίκτες.

Ο Μαρινάκης είχε την ευκαιρία να τα πει από κοντά με τον Μεντιλίμπαρ για μεταγραφικά θέματα και την Πέμπτη αναμένεται να βρεθεί στην κλήρωση της League Phase του Champions League, όπου ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την παρουσία του χωρίς να χρειαστεί να δώσει προκριματικούς αγώνες.