Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Πέμπτη (28/8) τη Ριέκα στη ρεβάνς της ήττας του με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι για τα play off του Europa League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου τόνισε πως η ομάδα του θα πρέπει να κάνει τα πάντα για να ανατρέψει την κατάσταση και να πάρει την πρόκριση.

Οι «ασπρόμαυροι» θέλουν να βρεθούν, όπως και πέρυσι, στη League Phase της διοργάνωσης και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να ανατρέψουν το σκορ με το οποίο ηττήθηκαν στην Κροατία, με τον προπονητής τους να λέει τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

«Τίποτα δεν άλλαξε εδώ και μια εβδομάδα από το πρώτο ματς. Ηταν ένα ισορροπημένο ματς, που έγερνε προς την ισοπαλία, αλλά κάναμε κάποια λάθη που δεν τα περίμενε κανένας, δεν υπήρχε κυριαρχία από τον αντίπαλο, ούτε από εμάς στο γήπεδο. Θα έλεγα ότι κάναμε βήματα προς τα πίσω, δεν είχαμε την επιθετικότητα που θα θέλαμε, αντίθετα δώσαμε τη δυνατότητα στη Ριέκα να φύγει στο χώρο με κάποιες μεγάλες μπαλιές, ενώ εμείς δημιουργήσαμε δύο τρεις ευκαιρίες, χωρίς να έχουμε την κατάλληλη επιλογή στην τελική πάσα και το ματς κρίθηκε από μια στατική φάση. Πρέπει να παίξουμε απελευθερωμένα , ένταση και επιθετικότητα, στο πνεύμα του αγώνα και μαζί με τον κόσμο μας να πάρουμε την πρόκριση».

Για την αρχική 11άδα και αν έχει πάρει τις οριστικές αποφάσεις του: «Ίσως ναι, ίσως όχι…. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η δική μας ομάδα. Από μας θα εξαρτηθούν πολλά. Έχω πράγματα στο μυαλό μου, αλλά περιμένω πάντα την τελευταία προπόνηση για να καταλήξω στο σχήμα».

Για την ετοιμότητα των Γιακουμάκη – Τάισον και αν θα είναι στην 11άδα: «Δεν θέλω να μιλάω για την ομάδα και να στέκομαι σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές και πρόσωπα. Πρέπει να προστατεύουμε την ομάδα. Έχει σημασία το πως θα ξεκινήσουμε και πως θα τελειώσουμε το ματς. Οι παίκτες που έρχονται από τον πάγκο είναι εξίσου σημαντικοί. Το πιο σημαντικό κομμάτι μπορεί να είναι το τελευταίο του αγώνα, οπότε όλα εξαρτώνται από την ίδια την ομάδα».

Για την παράδοση του ΠΑΟΚ κόντρα σε ομάδες της Κροατίας: «Ό,τι συνέβη στο παρελθόν, ανήκει στο παρελθόν. Το 1-0 δίνει θεωρητικά ένα μικρό προβάδισμα, ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από το δικό μας παιχνίδι. Ακόμη και το 5-1 με την Ντινάμο είναι ιστορία. Ήταν μια φοβερή βραδιά, ωραία ανάμνηση, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εστιάσουμε στο αυριανό παιχνίδι. Όταν τελειώσω την καριέρα μου και έχω ένα ποτήρι κρασί, καπνίζω το πούρο μου, γιατί αρέσει στους προπονητές αυτή η εικόνα, ίσως να σκέφτομαι και να αναπολώ αυτά τα παιχνίδια με την Χάιντουκ, τη Ριέκα, την Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Ομάδες που προέρχονται από μια σπουδαία ποδοσφαιρική σχολή».

Για το αν συνεχίζει να πιστεύει ότι η παρουσία του κόσμου θα παίξει σημαντικό ρόλο: «Η Ριέκα δεν νομίζω ότι μπορεί να φοβηθεί από την ατμόσφαιρα. Το γεγονός ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο θα φέρει μια διαφορετική αύρα και ενέργεια που θα δώσουν την απαιτούμενη ώθηση. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα και να προκριθούμε».

Για το γεγονός ότι η ομάδα δεν σκόραρε στα προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια με εξαίρεση το γκολ του Καμαρά κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ: «Δεν μπορώ να πω αν είναι φυσιολογικό ή όχι. Χρειαζόμαστε ένα γκολ παραπάνω από τον αντίπαλο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, πρέπει να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε την νοοτροπία ότι δεν τα παρατάμε ποτέ».