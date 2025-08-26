Το όνομα του Σίριλ Ντέσερς έπαιζε για την ΑΕΚ νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι και σύμφωνα με τους Σκωτσέζους αποτελεί πλέον στόχο και του Παναθηναϊκού για την αντικατάσταση του Φώτη Ιωαννίδη.

Ο Νιγηριανός επιθετικός της Ρέιντζερς είχε συζητήσει με τους ανθρώπους της Ένωσης και είχε πει το «ναι» για να έρθει στην Ελλάδα, τελικά όμως δεν υπήρξε συμφωνία με την ομάδα του και αποκτήθηκε ο Λούκα Γιόβιτς.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τους Σκωτσέζους, δεν αποκλείεται ο Ντέσερς να έρθει όντως στην Ελλάδα, για λογαριασμό των «πράσινων», όμως, οι οποίοι επίσης φέρονται να ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Αυτό, τουλάχιστον, αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η Daily Record, η οποία υποστηρίζει πως οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού θεωρούν πως ο Νιγηριανός φορ είναι ο ιδανικός αντικαταστάτης του Ιωαννίδη, αν τελικά αυτός πωληθεί.

Η Ρέιντζερς, πάντως, υπολογίζει κανονικά μέχρι τώρα τον Ντέσερς, παρά το γεγονός ότι σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού υπάρχουν δημοσιεύματα για πώλησή του.