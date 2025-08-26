Έτοιμοι να πραγματοποιήσουν το ντεμπούτο τους με τη Μπράιτον είναι ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Στέφανος Τζίμας καθώς θα είναι στην αποστολή για τον αγώνα του Carabao Cup με την Όφξορντ Γιουνάιτεντ, όπως επιβεβαίωσε ο προπονητής τους.

Η αγγλική ομάδα ξόδεψε πολλά λεφτά για να αποκτήσει τους δύο νεαρούς Έλληνες επιθετικούς, αυτό όμως δεν σημαίνει πως θα έπαιρναν χρόνο συμμετοχής άμεσα. Αμφότεροι θα πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον και στον νέο τρόπο δουλειάς, με την αντίστροφη μέτρηση για το ντεμπούτο τους πάντως να έχει αρχίσει.

Η Μπράιτον θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη (27/8) την Όξφορντ Γιουνάιτεντ στο πλαίσιο του Carabao Cup και ο προπονητής Φαμπιάν Χίρτσελερ επιβεβαίωσε στις δηλώσεις του ότι οι Κωστούλας και Τζίμας θα είναι κανονικά στην αποστολή.

«Θα είναι και οι δύο στην αποστολή, μένει να δούμε πόσο χρόνο συμμετοχής θα πάρουν. Χρειάζονται λεπτά συμμετοχής για να πλησιάσουν περισσότερο την ομάδα. Πρέπει να αξιοποιούν κάθε προπόνηση για να προσαρμοστούν στην ένταση», είπε σχετικά.