Κλείνουν ακόμη τρεις θέσεις για τη league phase του Champions League, με τις αναμετρήσεις Πάφος-Ερυθρός Αστέρας, Καϊράτ-Σέλτικ και Στουρμ Γκρατς-Μπόντο/Γκλιμτ.

Η κυπριακή ομάδα έκανε την έκπληξη στον πρώτο αγώνα, επικρατώντας 2-1 των Σέρβων στο Βελιγράδι ,με τα γκολ από Κορέια και γκολ Πέπε και καλείται να γράψει ιστορία, με την πρώτη συμμετοχή της στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση.

Η Σέλτικ ήρθε 0-0 εντός έδρας στον πρώτο αγώνα και καλείται να νικήσει στο Καζακστάν για να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί.

Η Μπόντο/Γκλιμτ επικράτησε 5-0 εντός έδρας της Στουρμ και ουσιαστικά έχει κλείσει από τώρα θέση για τη league phase.

Το πρόγραμμα της Τρίτης (26/8)

19:45 Καϊράτ-Σέλτικ (0-0)

22:00 Πάφος-Ερυθρός Αστέρας (2-1)

22:00 Στουρμ Γκρατς-Μπόντο/Γκλιμτ (0-5)

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (27/8)