Υπό έρευνα με την κατηγορία του στοιχηματισμού σε αγώνες του ΝΒΑ βρίσκεται ο Μαλίκ Μπίσλεϊ των Ντιτρόιτ Πίστονς, την ώρα που οι δύο πλευρές συζητούσαν για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Όπως αναφέρουν τα αμερικάνικα ΜΜΕ, οι εισαγγελείς αποφάσισαν να αρχίσουν έρευνα για τον 28χρονο γκαρντ μετά τις καταγγελίες εναντίον του για στοιχηματισμό σε αγώνες του ΝΒΑ.

Τα νέα, φυσικά, δεν είναι καθόλου καλά για τον Μπίσλεϊ, ο οποίος ήταν σε συζητήσεις με τους Πίστονς για την ανανέωση του συμβολαίου του για άλλα τρία χρόνια, αλλά τώρα οι διαπραγματεύσεις παγώνουν εν αναμονή της έρευνας.

«Το γεγονός ότι είναι υπό έρευνα δεν σημαίνει πως είναι και ένοχος. Το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για τον Μαλίκ, όπως και για οποιονδήποτε άλλο με βάση το Σύνταγμα. Προς το παρόν δεν του έχει απαγγελθεί κάποια κατηγορία», δήλωσε σχετικά ο δικηγόρος του παίκτη, Στιβ Χέινι.

Τη φετινή σεζόν στο ΝΒΑ ο Μπίσλεϊ είχε κατά μέσο όρο 16,3 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ.

