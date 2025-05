Ο Μάικλ Τζόρνταν προσθέτει ακόμη έναν ρόλο στο ήδη εντυπωσιακό βιογραφικό του, καθώς ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο του ως σχολιαστής στους αγώνες του NBA.

Όπως ανακοίνωσε το NBC τη Δευτέρα 12 Μαΐου, ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ θα συμμετάσχει στη μετάδοση των αγώνων του πρωταθλήματος από τη νέα σεζόν, η οποία ξεκινά το φθινόπωρο. Ο Τζόρνταν, 62 ετών σήμερα, θα αποτελέσει «ειδικό συνεργάτη» στο σχολιαστικό πάνελ του καναλιού.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο της παρουσίασης του προγράμματος της NBCUniversal για τη νέα σεζόν, όπου ο συνθέτης Τζον Τες ερμήνευσε ζωντανά το θρυλικό «Roundball Rock», που έντυνε τις μεταδόσεις του NBA στο NBC τη δεκαετία του 1990. Αμέσως μετά, προβλήθηκε ένα βίντεο – έκπληξη που αποκάλυψε τη συμμετοχή του Τζόρνταν στη νέα ομάδα σχολιασμού.

«Ένας θρύλος προστίθεται στην ομάδα μας», ανέφερε η NBC σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), συνοδεύοντας την ανακοίνωση με βίντεο από τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας του Τζόρνταν. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τον Μάικλ Τζόρνταν ως ειδικό συνεργάτη στο NBA στο NBC και στο Peacock», πρόσθεσε το δίκτυο.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Τζόρνταν θα αναλάβει ρόλο σχολιαστή σε αγώνες μπάσκετ, παρά την τεράστια επιρροή και εμπειρία του στον χώρο. Ο ίδιος κατέκτησε έξι πρωταθλήματα NBA κατά τη διάρκεια της καριέρας του, η οποία θεωρείται ευρέως ως η κορυφαία όλων των εποχών.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο του 2023, ο Τζόρνταν αποχώρησε από τη θέση του βασικού μετόχου των Charlotte Hornets, διατηρώντας πλέον μειοψηφική συμμετοχή στην ομάδα. Παράλληλα, έχει στραφεί σε επενδύσεις, όπως η αγωνιστική ομάδα 23XI Racing, η οποία αυτή την περίοδο βρίσκεται σε νομική διαμάχη με τη NASCAR.

